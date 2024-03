Accoltella la moglie, arrestato dai Carabinieri a Pianura

Hanno sentito le richieste di aiuto provenire da una abitazione i carabinieri intervenuti nella notte nel quartiere napoletano di Pianura. Ad urlare da una finestra è una donna che denuncia di essere stata ferita dal marito e poi di essere stata chiusa in casa.

Con l’intervento dei vigili del fuoco la porta viene sfondata e i militari soccorrono la vittima: al braccio una ferita profonda, provocata da una coltellata inferta durante la discussione. La donna racconta tutto, delle violenze e delle vessazioni subite ogni giorno ormai da tempo, anche davanti agli occhi dei figli minorenni.

I militari fanno partire le ricerche e individuano il marito dopo pochi minuti, ancora in strada. Finisce in manette, arrestato in differita per maltrattamenti in famiglia. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio. Per la donna lesioni ritenute guaribili in 20 giorni.