Accoltella la vicina di casa, arrestato dai Carabinieri a Terzigno

Prima chiude l’acqua alla sua vicina di casa, la aspetta e poi l’accoltella al petto. Per questo è stato arrestato 40enne a Terzigno (Napoli).

La 32enne è viva per miracolo.

L’ uomo di 40 anni occupava l’appartamento immediatamente sotto a quello della donna.

Il coltello è penetrato senza incontrare organi vitali. E questo l’ha salvata. Sono intervenuti i carabinieri. La palazzina dove vivono i due protagonisti della vicenda è animata quotidianamente da banali discussioni.

Come i panni stesi male, in questo caso. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in cucina, l’uomo avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina dal cassetto delle posate e si sarebbe appostato nei pressi dei contatori, al piano terra e avrebbe chiuso la fornitura dell’acqua alla vicina. Quando la donna è arrivata, ignara, il 40enne la ha colpita al petto. L’uomo dopo l’aggressione si è barricato in casa.

I carabinieri della stazione di Terzigno, allertati dai vicini, lo hanno raggiunto e dopo una mediazione sono riusciti a entrare e bloccarlo. Il coltello, ancora insanguinato, era sul tavolo della cucina.

Il 40enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato trasferito in carcere. La donna, ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita.