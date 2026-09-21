Accoltella ucraino, 19enne ai domiciliari

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Un 19enne incensurato è gravemente indiziato del tentato omicidio di un uomo di 58 anni, di origine ucraina, ferito con un fendente nella notte del 30 agosto ai giardini del Molosiglio, nel quartiere Chiaia a Napoli.

Nei suoi confronti i Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo quanto accertato dall’articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura, la vittima sarebbe intervenuta per sedare una lite tra giovani. In quel frangente sarebbe stata colpita da un fendente sferrato dal 19enne.

Il ragazzo si trovava insieme ad altri coetanei. Avrebbe inoltre lanciato alcune bottiglie di vetro contro il 58enne e il suo gruppo di amici, senza alcun motivo apparente, riferiscono i militari.

Tra gli insulti rivolti alla vittima e ai presenti sarebbe stata pronunciata anche la frase: «tornate al vostro Paese», elemento che gli investigatori stanno valutando nell’ambito del quadro accusatorio.

Le indagini

Determinanti per l’identificazione del presunto aggressore: l’ascolto dei testimoni presenti e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area

Gli elementi raccolti hanno consentito di ricostruire le fasi dell’aggressione e di individuare il 19enne come autore del fendente.

La misura cautelare

Alla luce del quadro indiziario, il gip ha disposto per il giovane gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.