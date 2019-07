Addio a Lucio Rufolo, medico ed umorista.

E’ morto Lucio Rufolo, medico e scrittore, fine umorista, dirigente pneumologo dell’ospedale Cardarelli di Napoli, uno dei principali specialisti della patologia del cuore polmonare.

Rufolo, apprezzato medico, aveva la passione della letteratura e ha scritto libri ironici e intelligente che sono poi diventati oggetto di una trasmissione di RadioDue, ‘Musica di scorta’.

Nel 2017 “Antologia di Spam River” di Rufolo aveva ottenuto anche la menzione speciale nel concorso per la migliore scrittura comica del premio Troisi. I funerali si terranno domattina – domenica -alle 9:30 nella Chiesa di San Vincenzo Pallotti, in via Manzoni 1.

Nato a Contursi Terme in provincia di Salerno ma cresciuto a Napoli (suo padre era il capostazione della Stazione di Mergellina), amico d’infanzia dell’Architetto con la passione dei dolci Fabrizio Mangoni, Lucio Rufolo è stato anche collaboratore di Gazzetta di Napoli soprattutto nel primo periodo di vita della testata.

Tra i suoi titoli in libreria anche “De bello traffico” e “Ho scritto t’avor sulla sabbia”, usciti per Homo Scrivens.

Alla famiglia di Lucio Rufolo le più sentite condoglianza da parte del direttore di Gazzetta di Napoli Pietro Pizzolla, dell’editore Agostino Marotta e di tutta la redazione.