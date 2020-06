Addio a Padre Camillo Martone, l’angioletto dei Poveri.

Si è spento a 94 anni Padre Camillo Martone, il frate francescano che nel 1985 istituì la Mensa dei Poveri presso il Santuario di San Gennaro alla Solfatara.

Testimone concreto di carità cristiana e motore propulsore dell’assistenza ai più deboli nel “capoluogo” flegreo, Padre Camillo è deceduto presso il convento dei Cappuccini di Nola, dove da tempo si era ritirato e, per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era ricoverato in infermeria.

A dare la notizia della sua morte è stato don Mario Russo, con un accorato post pubblicato su Facebook e commentato da centinaia di fedeli (i suoi “angioletti”, come lui amava definirli) che hanno ricordato con commozione la figura di uno tra i più amati uomini di chiesa non solo a Pozzuoli ma in tutta la Campania.

Nato a Forchia (in provincia di Benevento) il 2 gennaio 1926, Padre Camillo fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1950 e cinque anni più tardi si laureò in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Gregoriana.

Dal 1983 al 1998 fu prima parroco e successivamente viceparroco e superiore presso il Convento dei Cappuccini al Santuario puteolano di San Gennaro, per poi essere destinato al convento di Piedigrotta dove tuttora tantissime persone serbano il ricordo di questo frate e della sua immensa carità.

Il 17 luglio, in occasione del trigesimo, verrà celebrata una messa nella Chiesa di Piedigrotta, a pochi metri dal santuario dei cappuccini che ha animato fino al 1983.