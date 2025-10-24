Afragola, si muove il Prefetto

- pubblicità -

Nonostante una diminuzione del 21% dei reati ad Afragola negli ultimi otto mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, la Prefettura di Napoli ha deciso di intensificare i controlli sul territorio. La decisione è stata presa durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Michele di Bari e con la partecipazione di autorità locali e forze dell’ordine.

Tra le misure previste c’è l’installazione di 35 nuove telecamere in sei siti strategici, grazie a fondi POC legalità del Ministero dell’Interno. L’obiettivo è migliorare il monitoraggio delle aree più frequentate e dei flussi veicolari e pedonali.

Il Prefetto ha ribadito l’impegno continuo delle forze di polizia nel contrastare i fenomeni criminali e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

“Desidero esprimere il mio sincero apprezzamento per l’impegno costante del Prefetto Michele di Bari, del Questore e di tutte le Forze dell’Ordine, che con grande senso del dovere operano quotidianamente per la sicurezza dei cittadini. La presenza del Sindaco di Afragola, Antonio Pannone, testimonia l’attenzione concreta delle istituzioni verso il territorio. Un’ulteriore intensificazione dei controlli e il potenziamento della videosorveglianza con 35 nuove telecamere saranno determinanti per tutelare i cittadini.

Questo provvedimento adottato oggi rappresenta un segnale importante per Afragola, perché rafforza non solo i presidi di legalità, ma anche la fiducia della comunità nello Stato”.

Così, il Sottosegretario Pina Castiello, a seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con un focus su Afragola dopo i recenti episodi criminali, svolta oggi a Napoli, presieduta dal Prefetto Michele di Bari.