Agenti Polfer sui treni Circumvesuviana, accordo Polizia-EAV

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Da questa mattina operatori della Polizia di Stato sono a bordo dei treni della Circumvesuviana sulla tratta Napoli – Pompei – Sorrento, una delle più frequentate dell’intera rete regionale, soprattutto nei mesi estivi. L’iniziativa è stata avviata dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania con l’obiettivo di innalzare gli standard di sicurezza nel trasporto pubblico locale.

Operatori in uniforme e in abiti civili

Il servizio prevede la presenza di agenti in uniforme e in borghese, impegnati in attività di vigilanza, prevenzione e controllo dei viaggiatori. La tratta Napoli–Pompei–Sorrento è considerata ad alta affluenza, frequentata da pendolari, turisti diretti agli scavi e alla costiera, e spesso teatro di episodi di microcriminalità.

Obiettivo: tutela dei passeggeri e del personale

La Polizia Ferroviaria punta a garantire una maggiore tutela dei passeggeri e del personale viaggiante, assicurando un presidio costante a bordo dei convogli. Il servizio sarà svolto con cadenza settimanale per tutto il periodo estivo, con interventi mirati nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Un presidio che si aggiunge ai controlli già attivi

Le scorte sulla Circumvesuviana si affiancano ai servizi già attivi: treni a lunga percorrenza notturni, treni regionali, linee metropolitane, convogli NTV.

L’obiettivo complessivo è prevenire e contrastare episodi di illegalità, migliorando la percezione di sicurezza su una delle linee più utilizzate della Campania.

Plauso Sindacato OR.S.A. TRASPORTI

Il Sindacato OR.S.A. TRASPORTI accoglie con favore la notizia dell’avvio della convenzione tra l’Ente Autonomo Volturno e la Polizia Ferroviaria per i servizi di vigilanza a bordo treno e nelle stazioni, a partire dal 9 luglio. Si tratta di un provvedimento orientato alla prevenzione dei reati e alla tutela dell’ordine pubblico, finalizzato a proteggere l’incolumità dei viaggiatori e del personale di bordo.

Decisione tardiva

Tuttavia, non si può fare a meno di constatare come tale iniziativa appaia decisamente tardiva. Da mesi, se non da anni, questa Organizzazione Sindacale denuncia un’escalation di episodi di criminalità, aggressioni e degrado che hanno messo a repentaglio la serenità, e non solo quella, di chi lavora e di chi viaggia. Sebbene l’accordo rappresenti un passo avanti, giunge dopo una lunga scia di eventi critici che si sarebbero dovuti arginare molto tempo fa.

Serve potenziamento personale aziendale

Proprio partendo dall’analisi dei fatti e dalla reale mappatura del rischio, l’OR.S.A. evidenzia che la presenza della Polfer – inizialmente concentrata sulle linee Vesuviane – rischia di non essere sufficiente se non supportata da un potenziamento strutturale del personale aziendale e di sicurezza privata nei nodi cruciali della rete.

Gli impianti a maggior numero di transiti e affluenza di viaggiatori, quali le stazioni di Napoli-Garibaldi e Montesanto, hanno ampiamente dimostrato sul campo la propria estrema “sensibilità” logistica e sociale. In questi veri e propri imbuti del trasporto regionale, la cronaca ha evidenziato quanto sia vitale una presenza massiccia e costante sia del personale di controllo sia delle Guardie Giurate Particolari (GPG) di supporto.

Pertanto, chiediamo formalmente a EAV un immediato incremento del presidio di controllori e GPG rispetto a quanto previsto fino ad ora in queste specifiche stazioni.

La sicurezza non può vivere di soli interventi straordinari o delegati alle forze dell’ordine: necessita di un filtro quotidiano, visibile e deterrente, a tutela del diritto a una mobilità sicura per tutti.