Un 15enne è stato minacciato di morte su Whatsapp da suo padre per il suo orientamento sessuale.

L’uomo, 48 anni, è finito in manette per maltrattamenti e ora si trova nel carcere di Poggioreale (Napoli), in attesa di giudizio.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Poggioreale, il 15enne nei giorni scorsi sarebbe stato anche aggredito con una chiave meccanica.

Le lesioni riportate al volto, al collo e alle gambe, sono state ritenute guaribili in tre giorni.