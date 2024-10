Aggredisce ex moglie e nuovo compagno, arrestato

- pubblicità -

Un uomo di 43 anni è stato fermato e il fratello denunciato, a Napoli, per avere aggredito a colpi di bastone l’ex moglie e il suo nuovo compagno.

L’indagato aveva installato sull’auto della donna una spia gps.

Nel pomeriggio di ieri l’ex moglie era in auto con il nuovo compagno, nel parcheggio di un’attività commerciale di Crispano, quando l’ex marito della donna ha spalancato lo sportello del veicolo e insieme al fratello, armati di mazze e tubi in ferro, hanno iniziato a insultarli e picchiarli violentemente.

Il 43enne ha trascinato le vittime fuori dall’auto e si è messo al volante tentando di investire la donna che si è salvata miracolosamente, gettandosi sulla ghiaia per poi fuggire.

La richiesta di auto al 112 è stata immediata e i carabinieri della compagnia di Caivano si sono mettono alla ricerca dei due fratelli.

Pochi minuti dopo la gazzella ha individuato l’auto con a bordo i due aggressori.

Il 43enne è stato arrestato per atti persecutori, lesioni personali e maltrattamenti. Ora è in carcere. Il fratello è stato invece denunciato.

Durante la perquisizione è stato trovato e sequestrato il piccolo tag-spia che era nascosto nel vano dove alloggia il gancio di rimorchio. La donna è in osservazione in ospedale e non è in pericolo di vita.