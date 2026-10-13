Aggredito al Vomero, identificati 10 giovani, quasi tutti minori

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Emergono nuovi dettagli su quanto accaduto sabato sera uomo, quando un uomo di 50 anni è stato brutalmente aggredito nel quartiere Vomero di Napoli dopo essere intervenuto in difesa della figlia, coinvolta in una lite tra adolescenti. L’uomo sarebbe stato accerchiato e colpito con calci e pugni da un gruppo di circa dieci giovani, quasi tutti minorenni, fino a finire a terra.

Durante il pestaggio, nel caos della scena, un mezzo della raccolta rifiuti lo ha investito accidentalmente, provocandogli gravi lesioni a una gamba. Ricoverato all’ospedale Cardarelli, non rischia più l’amputazione e le sue condizioni sono in miglioramento, anche se resta forte lo choc per quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura per i minorenni di Napoli, hanno finora portato all’identificazione di otto ragazzi. Tra questi figurano anche due ragazze che, secondo gli investigatori, avrebbero dato origine alla catena di eventi culminata nell’aggressione.

Secondo la ricostruzione, tutto sarebbe nato da una precedente lite legata a un fidanzato conteso. Nella prima aggressione la figlia del 50enne sarebbe stata colpita e scaraventata contro un’auto da un giovane in scooter. Dopo aver appreso dell’accaduto, il padre avrebbe affrontato il ragazzo, schiaffeggiandolo. Da qui sarebbe scattata la vendetta del branco.

La moglie dell’uomo ha riferito che nessuno dei responsabili avrebbe finora chiesto scusa alla famiglia. Restano inoltre forti preoccupazioni per le minacce ricevute dalle figlie della vittima.

L’episodio, documentato da video diffusi sui social e rilanciati dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ha riacceso il dibattito sulla violenza giovanile nella movida napoletana. Il prefetto Michele di Bari ha annunciato un rafforzamento dei controlli nell’area, mentre il sindaco Gaetano Manfredi e l’Asia hanno espresso solidarietà alla vittima.