Aggredito al Vomero per difendere le figlie

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Un uomo sarebbe stato brutalmente aggredito da un gruppo di ragazzi nel quartiere Vomero, tra piazza Vanvitelli e via Bernini, dopo essere intervenuto per verificare le condizioni delle proprie figlie, coinvolte a loro volta in una lite. A denunciare l’accaduto è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli. Secondo quanto riferito dal parlamentare, la vittima sarebbe stata colpita ripetutamente anche quando si trovava già a terra. Borrelli sostiene inoltre che uno degli aggressori praticherebbe pugilato e denuncia un contesto di crescente violenza giovanile in città. Particolarmente grave, secondo il deputato, un ulteriore episodio avvenuto durante l’aggressione: mentre l’uomo era a terra, un camion per la raccolta dei rifiuti gli sarebbe passato su una gamba senza interrompere il servizio. Sulla dinamica dell’accaduto saranno necessari eventuali accertamenti da parte delle autorità competenti. La vicenda ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti del quartiere collinare. Il comitato Valori Collinari, guidato da Gennaro Capodanno, ha annunciato l’organizzazione di un sit-in di protesta e l’intenzione di promuovere ronde civiche. “Adesso basta, siamo di fronte a una violenza inaudita. I residenti del Vomero sono esasperati”, afferma il comitato, che chiede interventi urgenti per garantire maggiore sicurezza nella zona. Per Borrelli, infine, il fenomeno della violenza giovanile a Napoli ha ormai raggiunto livelli allarmanti e richiede risposte immediate da parte delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

Nappi (Lega): pene severe, e i genitori non si chiamino fuori

«Un padre finisce in ospedale in gravi condizioni per aver difeso le proprie figlie. È l’ennesimo episodio di una violenza giovanile ormai fuori controllo. Napoli non può rassegnarsi a trasformare ogni fine settimana in un bollettino di guerra. Più forze dell’ordine e più controlli sono indispensabili, ma non bastano. Serve un piano serio contro la violenza e la movida selvaggia.

E serve soprattutto che chi amministra la città smetta di rincorrere le emergenze e cominci a prevenirle. Chi esce di casa per aggredire qualcuno deve sapere che pagherà duramente. E anche i genitori devono assumersi le proprie responsabilità: non si può pretendere che sia sempre lo Stato a rimediare a ciò che le famiglie non hanno saputo insegnare. Al padre brutalmente aggredito va tutta la nostra solidarietà. Ci auguriamo che i responsabili vengano individuati rapidamente e assicurati alla giustizia. La violenza non è una ragazzata. E l’impunità non può essere la regola».

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.