Aggredito youtuber Cicalone da extracomunitario in zona stazione

Aggredito a Napoli lo youtuber Cicalone. Quanto accaduto è stato condiviso anche da Francesco Emilio Borrelli via social con un video.

Ex pugile, Simone Ruzzi, nato a Roma negli anni Settanta, racconta sul web la sua ‘lotta’ alla delinquenza.

Cicalone nel filmato racconta di essere stato fermato subito alla stazione da un ragazzo che gli avrebbe detto “Qua non fate video”.

A dirglielo “un ragazzo di colore, dal nulla”. “Dopo di che ha fatto una telefonata”, prosegue lo youtuber nel video: “Poi è arrivato un altro ragazzo, il quale non ha voluto manco parlare e ha dato prima un calcio a Evelina (influencer, ndr) dopo ha colpito me, con un pezzo di legno, al braccio e credo anche alla testa”.

“Dopo due colpi, per fortuna, ho usato lo spray al peperoncino per allontanarli – ha raccontato ancora – è intervenuto l’esercito, poi la Polizia che lo ha preso. Noi ovviamente abbiamo denunciato perché un’aggressione così non è tollerabile.