Aggressione a sindacalista, le condanne di Comune e Unione Industriali.

“Ferma condanna per la vile aggressione avvenuta questa mattina ai danni del segretario Regionale Fim Cisl Giuseppe de Francesco – è stata espressa, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Napoli, anche dall’Assessore al Lavoro Chiara Marciani – Si tratta di gesti inqualificabili che certamente non sposteranno di una virgola l’impegno del sindacato, ma possono soltanto rafforzare ulteriormente la tutela delle giuste rivendicazioni dei lavoratori da parte di quanti, come de Francesco, operano ogni giorno in difesa dei loro diritti e della loro sicurezza”.

Il Presidente di Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, a nome dell’intera Associazione imprenditoriale, esprime piena solidarietà al Segretario regionale della Fim Cisl, Giuseppe De Francesco, e a tutta la Cisl campana, per la vile aggressione subita mentre si recava alla sede sindacale. “Violenza e intimidazioni non potranno prevalere sulla forza delle idee e del confronto, fondamentali per costruire percorsi di sviluppo del territorio e per garantire la tutela del patrimonio di imprese e lavoro, che costituisce l’asse portante dell’economia locale. Nell’auspicare che le forze dell’ordine assicurino rapidamente alla giustizia i responsabili dell’inqualificabile episodio, il Presidente Manfellotto augura al Segretario regionale De Francesco di tornare presto a svolgere il suo incarico a tutela dei lavoratori, per una società sempre più ispirata a principi di legalità e civiltà”.