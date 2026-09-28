Aggressione al Pride Napoli, Comunità Ebraica denuncia

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riceviamo e pubblichiamo

Il 27 giugno, nel corso del Pride Napoli, un gruppo di manifestanti ha impedito ai rappresentanti di Keshet Italia APS, associazione ebraica LGBTQ+, di partecipare alla manifestazione conclusiva del Pride. Nell’occasione, gli ebrei di Keshet sono stati oggetto di insulti e azioni aggressive per il solo fatto di essere ebrei e di mostrare simboli ebraici.

La denuncia

Per questi motivi la Comunità Ebraica di Napoli, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Keshet Italia APS, difese dall’Avv. Pier Giacinto Di Fiore, hanno depositato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli denuncia querela contro i rappresentanti dell’ Associazione transessuali di Napoli (ATN), contro l’Associazione “ARREVUTAMM PRIDE” di Napoli e contro gli assessori alle pari opportunità del Comune di Napoli e della Regione Campania, per il delitto previsto e punito all’articolo 604 bis codice penale, “PROPAGANDA ED ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA”.

Comune e Regione sono venuti meno al loro ruolo di garanzia

L’assessore regionale alle pari opportunità e l’assessore comunale alle pari opportunità, presenti a Napoli nei luoghi teatro dei gravissimi fatti discriminatori denunciati, sono venuti meno a quella posizione di garanzia di cui sono titolari anche verso gli ebrei garantendo, proprio chi, in quel momento, impediva la partecipazione degli ebrei alla manifestazione in condizioni di pari opportunità.

La comunità ebraica italiana rivolge appello a tutte le forze politiche, sociali e culturali, alle istituzioni, affinché si intervenga contro ogni forma di odio antiebraico, ma soprattutto contro la vera e propria ondata di antisemitismo che emerge quotidianamente in Italia e che spesso si diffonde anche con la violenza, come nel caso denunciato.