Ieri sera i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti in Via Borsellino, all’interno del complesso popolare della “219” dopo la segnalazione di un uomo ferito.

6 i colpi che sarebbero stati esplosi da uno sconosciuto.

Tre di questi hanno colpito alla gamba destra un 40enne del posto.

La vittima è stata portata in ospedale a Nola dove rimane in osservazione, cosciente, non in pericolo di vita.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. (ANSA).