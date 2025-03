Agguato a Fuorigrotta, un morto e un ferito grave

- pubblicità -

È di un morto ed un ferito grave, il bilancio di un agguato avvenuto alle 6.30 di oggi in piazzale Tecchio, a Fuorigrotta. Domenica mattina due persone sono state raggiunte da colpi d’arma da fuoco, all’altezza di un bar.

Si tratta di un 41enne e un 34enne, entrambi già noti le forze dell’ordine. I due sono stati trasportati all’ospedale San Paolo dove il 34enne è morto per le gravi ferite riportate. Carabinieri sul posto per i rilievi. Dinamica e matrice ancora da ricostruire.

A perdere la vita nell’agguato di questa mattina nel quartiere Fuorigrotta è stato Pasquale D’Anna, 34 anni pregiudicato del quartiere Pianura. La vittima era ritenuta legata agli ambienti dello spaccio di droga dei Calone-Esposito-Marsicano ed era stato coinvolto nel maxi blitz anticamorra di tre anni fa. L’uomo era stato già ferito in un altro agguato alcun anni fa.

È ferito invece ed è ricoverato presso l’ospedale San Paolo di Napoli in gravi condizioni il 41enne M.A.. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, poco dopo le 6.30 di questa mattina, i due sono stati raggiunti da una scarica di proiettili mentre erano nei pressi di un bar. Per D’Anna la corsa in ospedale è stata vana: è morto appena dopo il ricovero per le gravi ferite riportate.

Sono entrati in azione dopo la “movida”, i killer che questa mattina hanno sparato all’impazzata. Sul caso adesso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia. L’ipotesi è quella dell’agguato di camorra, consumato di primo mattino nei pressi di un locale affollato a quell’ora, subito dopo la movida notturna della zona occidentale di Napoli. Su quegli ambienti si concentra l’attenzione degli investigatori.