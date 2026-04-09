Agguato a Marano, 43enne gambizzato

- pubblicità -

Agguato ieri sera a Marano di Napoli, intorno alle 23.30. I carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere, dove un uomo di 43 anni, del posto e già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da diversi colpi d’arma da fuoco esplosi da ignoti.

La vittima era a bordo della propria auto quando è stata bersagliata: quattro i proiettili che lo hanno colpito, alle gambe e a un gluteo. L’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale di Giugliano in Campania; non è in pericolo di vita.

I carabinieri stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato e individuare i responsabili.