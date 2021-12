Agguato a Ponticelli, ucciso uomo con 10 colpi di pistola.

Ucciso con dieci colpi d’arma da fuoco. E’ accaduto la scorsa notte, a Napoli.

La vittima è Gennaro Matteo, 35 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era in auto, in viale Luca Pacioli, nel quartiere Ponticelli, poco distante dal Covid residence, quando è stato colpito. Personale medico del 118 lo ha trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale del Mare, dove è morto poco dopo. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta ad autopsia. Indagini dei Carabinieri in corso per chiarire la dinamica e le modalità. (ANSA).