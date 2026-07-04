Agguato a Porta Capuana, ucciso 32enne

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Un uomo di 32 anni, Alessandro Grivano, è stato ucciso con un colpo di pistola nella notte nel centro di Napoli. L’agguato è avvenuto intorno all’una, in piazza Sant’Anna a Capuana, a poche centinaia di metri dalla stazione centrale di piazza Garibaldi.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, Grivano si trovava a bordo di uno scooter quando è stato raggiunto da almeno un colpo d’arma da fuoco. Il 32enne, noto alle forze dell’ordine per precedenti di lieve entità, non risulta legato ai gruppi criminali attivi nella zona.

La Squadra Mobile della questura ha avviato le indagini, che al momento si concentrano sia sulla sfera personale della vittima sia su eventuali contrasti maturati nel contesto della vita quotidiana. Gli investigatori stanno acquisendo immagini di videosorveglianza e testimonianze.

Il contesto: tensione crescente in città

L’omicidio arriva in un momento di forte attenzione sulla sicurezza nel centro cittadino. Solo ieri sera, in piazzetta Montesanto, i residenti sono scesi in strada per chiedere maggiore presenza dello Stato dopo la rissa con sparatoria dei giorni scorsi, episodio che aveva destato allarme per la presenza in strada di un uomo armato di kalashnikov.

Mercoledì è prevista in prefettura una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che sarà presieduta dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, già atteso in città per fare il punto sulle recenti criticità.