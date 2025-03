Agguato a Santa Teresa degli scalzi, ucciso cugino di Annalisa Durante

- pubblicità -

Un giovane di 20 anni è stato ucciso in centro a Napoli in un agguato attorno alle 18.30 di sabato 15 marzo. Secondo quanto si apprende, i carabinieri sono intervenuti a via Santa Teresa degli scalzi.

Un giovane di circa 20 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco da ignoti ed è deceduto poco dopo.

Il corpo senza vita della vittima è stato lasciato all’ospedale Pellegrini.