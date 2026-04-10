Agguato a Secondigliano, un ferito grave

- pubblicità -

Un uomo di 49 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco nella tarda serata di ieri in corso Secondigliano, a Napoli. L’agguato è avvenuto intorno alle 23.30, in una delle arterie principali del quartiere.

La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata raggiunta da due colpi all’addome esplosi da distanza ravvicinata. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un agguato mirato, di un litigio degenerato o di un episodio legato alla criminalità locale.

L’uomo, ferito gravemente, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono state ancora rese note.

Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che sta acquisendo testimonianze, verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona e ricostruendo i movimenti della vittima nelle ore precedenti.