Un 54enne di Volla, già noto alle forze dell’ordine, è ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli con diverse ferite d’arma da fuoco, di cui una al petto.

L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma è tuttora ricoverato.

Sono in corso indagini a 360° per accertare l’esatta dinamica dell’evento. In ospedale sono giunti i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, allertati dal 112 che non escludono alcuna pista investigativa. (ANSA).