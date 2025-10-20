Agguato ai Quartieri Spagnoli, presi esecutori e mandanti

Un giovane legato sentimentalmente alla figlia del boss avrebbe mostrato video espliciti dei loro rapporti, scatenando una reazione violenta per “questioni d’onore”.
Dinamica dell’attacco: Tre persone (il boss, uno dei suoi figli e un terzo soggetto ignoto) hanno sparato lo scorso 15 settembre ai Quartieri Spagnoli contro una Smart, ferendo gravemente uno degli occupanti. Il vero obiettivo è rimasto illeso.
Vendetta successiva: Il bersaglio mancato ha poi sparato contro un ragazzo legato al boss, ferendolo alle gambe. Quest’ultimo era uno dei due giovani arrivati in ritardo all’agguato.
Fermi e indagini: Sono stati fermati il boss (46 anni, già ai domiciliari) e una donna di 20 anni che avrebbe aiutato nella preparazione dell’agguato. Coinvolti anche due minorenni, uno dei quali figlio del boss.
