Agguato alle Case Nuove, ferito 18enne

Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito alle gambe da colpi di pistola sparati al Rione “Case Nuove”, in via Michelangelo Ciccone.
Il giovane, incensurato, si trovava nei pressi di un circolo quando è stato avvicinato da un individuo, presumibilmente sconosciuto, che gli ha sparato due colpi alle gambe, colpendolo ai polpacci.
Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Pellegrini. È ricoverato in osservazione, ma non sembra essere in pericolo di vita.
I carabinieri della Compagnia Stella sono intervenuti per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’accaduto.
