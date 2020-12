Agguato nella notte, un morto ed un ferito.

Un uomo di 40 anni, Ciro Caiafa, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco questa notte a Napoli in circostanze non ancora accertate. Ferito un 28 enne incensurato.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri che conducono le indagini, i due sono stati trasportati poco dopo le 01 all’ Ospedale “Pellegrini”.

Qui Caiafa è morto per la gravità delle ferite riportate. Il 28 enne ferito al fianco è ricoverato, ma non viene considerato in pericolo di vita. I due sarebbero stati colpiti in via Sedil Capuano, nel quartiere Sam Lorenzo, centro antico della città.

Il figlio di Caiafa, Luigi, 17 anni nella notte del 4 ottobre in via Duomo, a Napoli, rimase ucciso durante uno scontro a fuoco con un poliziotto durante un tentativo di rapina che stava compiendo insieme ad un complice con un’ arma finta. (ANSA).