Al Maschio Angioino premiati da Manfredi e De Iesu imprenditori e operatori economici napoletani che hanno denunciato fenomeni di racket.

Numero di denunce contro fenomeni di racket e usura ”ancora troppo basso” rispetto a situazioni ”note” soprattutto in alcuni territori del Paese.

E’ la denuncia della Fai lanciata da Napoli in occasione della cerimonia di consegna di riconoscimenti a imprenditori e operatori economici napoletani che hanno avuto il coraggio di denunciare svoltasi questa mattina nell’Antisala dei Baroni alla presenza del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

“Il racket e l’usura sono tra le problematiche che più mettono in difficoltà il nostro tessuto economico e rappresentano un’infiltrazione da parte della malavita nell’economia sana della città”. Lo ha dichiarato il sindaco Manfredi

. ”La crisi economica e la pandemia e ora i problemi legati all’energia sono fattori che hanno creato e creano difficoltà alle attività produttive e rendono più permeabile il sistema economico a queste spinte della criminalità”.

In particolare, il primo cittadino ha evidenziato che ”soprattutto in alcuni quartieri si avverte nuovamente la pressione del racket” ed ha pertanto posto l’accento sulla necessità di ”una forte azione di pressione da parte delle forze dell’ordine e della magistratura sul sistema della criminalità organizzata ma servono anche azioni di sostegno e iniziative per quei commercianti che denunciano e che devono essere sostenuti‘