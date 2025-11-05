Al Vomero la prima Edicola Rosa della Race for the Cure

- pubblicità -

Mercoledì 5 e giovedì 6 novembre in attesa della Race for the Cure il Vomero si tinge di Rosa grazie all’Edicola Rosa in via Luca Giordano 170, la prima edicola presidio di prevenzione.

Sarà un’occasione per parlare di prevenzione ma anche per uno scambio di opinioni all’insegna della cultura, con la presentazione di due libri: mercoledì ore 18.00 “50: La vita di prospero Ritondale nella disperata ricerca di Lei“, di Dino Morra, introduzione di Stefania Russo, ne parla con l’autore Nico Dente Gattola, ⁠letture di Giulia Lopez; giovedì alle 18,00 “Venti volte vita” del dott. Enrico Antonio Errico.

Si ringrazia la V Municipalità e la sua Presidente Clementina Cozzolino, e gli assessori, in particolare Tiziana D’Aniello, per il grande supporto all’iniziativa e in particolare alla Race For The Cure che si terrà il 7, 8 e 9 novembre in Piazza degli artisti al Vomero.

Durante i tre giorni, le aree gazebo saranno dedicate alla promozione della consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce e dei percorsi di cura tempestiva. Sarà inoltre possibile ricevere consulenza chinesiologica, oncoestetica, e prendere parte, su prenotazione a sedute di shiatsu, fisioterapia e riflessologia plantare. (tel. 351 2232630).

Venerdì 7 novembre, presso l’area palco, si terrà il Talk “La prevenzione e corretti stili di vita”, una mattinata di incontri dedicati agli studenti degli istituti superiori. Protagoniste saranno le attrici Miriam Candurro, Gina Amarante e Giorgia Gianetiempo, insieme alle atlete delle Fiamme Oro e alle dottoresse Grazia Bilancio (AIDM, chirurgo senologo) e Antonia Di Martino (medico radioterapista del Centro Aktis). Un momento di confronto pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di uno stile di vita sano. La mattinata si concluderà con una sessione di Qigong guidata da Tiziana Verdoscia.

Nel pomeriggio, spazio al tema delle terapie integrate, con la partecipazione della dott.ssa Marcella Montemarano (Direttore UOSD Diagnostica e Interventistica Senologica – ASL Napoli 1 Centro).

A seguire, la presentazione dei progetti dedicati alle donne operate al seno e a chi sta ancora affrontando la malattia, a partire dal progetto “Con tutto l’amore che posso” – 1ª edizione, che propone incontri settimanali di Qigong, canto pop e terapia di gruppo. Durante l’evento sarà presentata anche la canzone “Femmena so’ femmena”, scritta dal M° Marco Francini e interpretata dalle Donne in Rosa. La giornata si concluderà con una lezione di ballo country a cura di Debora Minelle, aperta a tutti.

Sabato 8 novembre sarà invece dedicato alle attività sportive, coordinate da Emilia Sambiase e Mario Sansoni, con sessioni di Bokwa, Fit Kombat, Power Bound, Corpology, Aereosalsa, Spinning e Danza aerea.

Domenica 9 novembre, dalle ore 10.30, il Vomero si colorerà di rosa con la Race for the Cure: la tradizionale passeggiata sportiva che seguirà i saluti istituzionali e l’apertura musicale della Fanfara dell’8° reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi. Dopo l’arrivo, spazio alla festa e alla premiazione delle squadre sul palco centrale.

È possibile iscriversi alla Race for the Cure direttamente in piazza, online o nei seguenti punti di iscrizione: al Vomero, Enzo Guarino, via Sergio Abate 8, Luce Libreria Emotiva, piazzetta Durante 1; Materassi Nicolardi, via Nicolardi 124, La maison des amis, via Camaldolilli 160, Gioielleria Natale Marono e Ritorno ai sapori, Marano di Napoli.