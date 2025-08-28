Alcolici a minorenni, denunciato dai Carabinieri titolare solarium

- pubblicità -

Mille persone a un evento, un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower, ospitato nel solarium di un lido di Marina di Cassano, nel comune di Sant’Agnello (Napoli) in Penisola Sorrentina; luogo che secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza vigenti non avrebbe potuto ospitare più di 200 persone.

È quanto scoperto dai Carabinieri della stazione di Sorrento, che hanno sottoposto a controllo la location.

Nel corso delle verifiche i militari hanno trovato su uno dei tavoli, al quale siedevano 7 minorenni, uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi per alcolici.

I militari hanno quindi identificato e denunciato l’amministratore e il proprietario dell’attività.