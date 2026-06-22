Algerino accoltellato per rapina in zona Garibaldi

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Un cittadino algerino di 53 anni è rimasto ferito nella notte a Napoli durante un tentativo di rapina avvenuto in via Conforti, a ridosso di piazza Garibaldi. L’uomo, colpito con un fendente alla spalla destra, non è in pericolo di vita.

L’aggressione

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione Stella, il 53enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di giovani a scopo di rapina che gli avrebbero intimato di consegnare il borsello. Al suo rifiuto, uno dei malviventi lo avrebbe colpito con un coltello, riuscendo comunque a sottrargli l’oggetto prima della fuga.

I soccorsi

La vittima, sanguinante ma cosciente, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata all’ospedale Pellegrini, dove è stata medicata. Le sue condizioni sono giudicate stabili.

Indagini in corso

I carabinieri stanno acquisendo testimonianze e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire con precisione la dinamica e identificare i responsabili della rapina e delle coltellate.