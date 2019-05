Alla Stella evento musicale con il quintetto di fiati Wind Brass Quintet e inaugurazione mostra fotografica ‘ ‘A fatica ‘

Il Santuario di Santa Maria alla Stella apre ai cittadini tra musica e fotografia. Nel cuore del quartiere Sanità, in Via Stella 25, infatti, si terrà oggi dalle ore 17,30 un evento musicale con il quintetto di fiati Wind Brass Quintet e nella stessa location verrà inaugurata la mostra fotografica ‘ ‘A fatica ‘ a cura del fotografo partenopeo Rosario Morisieri che riunisce ventisei tra fotografi e appassionati di fotografia, i quali hanno presentato il medesimo progetto in mostra nel mese di novembre dello scorso anno presso la basilica reale pontificia di San Francesco di Paola (ubicata in Piazza del Plebiscito). Il costo dell’evento è di cinque euro e per l’occasione ci sarà la degustazione di dolci tipici dell’ Antica Pasticceria Carraturo accompagnati dal caffè delle Lazzarelle.

