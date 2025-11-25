Allerta arancione, oggi scuole chiuse

- pubblicità -

Avviso di allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico valido dalle ore 00:00 alle ore 23:59 di martedì 25 novembre 2025

Saranno chiusi i parchi cittadini per la durata dell’allerta.

Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l’accesso alle spiagge pubbliche cittadine.

Saranno chiusi anche gli impianti sportivi all’aperto.

Chiusi i cimiteri cittadini.

Sarà chiuso il Complesso Monumentale di Castel Nuovo e il suo Museo Civico. Chiuse le scuole che non sono sede di seggio elettorale. Lo Stadio Diego Armando Maradona sarà regolarmente aperto per la partita del Napoli.



Fenomeni rilevanti:

Precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti forti sudoccidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche, in attenuazione dal pomeriggio-sera.

Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Precipitazioni sparse o diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Venti forti sudoccidentali, con locali rinforzi e possibili raffiche, in attenuazione dal pomeriggio-sera.Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti. Livello di allerta:

ARANCIONE

(moderata) Tipologia di rischio:

Idrogeologico diffuso e idraulico localizzato Principali scenari di evento ed effetti al suolo:

– Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;

– Significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;

– Allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno;

– Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni);

– Scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse;

– Possibili fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche fragili, anche per effetto della saturazione dei suoli.



Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per forti raffiche di vento

Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; – Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.

Norme comportamentali in caso di avviso di allerta meteo per fenomeni idrogeologici rilevanti



In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica; – Evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.In caso di allagamento staccare subito l’energia elettrica; – In caso di necessità di attraversare in auto un sottopasso stradale, sito critico in occasione di allerta meteo, procedete con molta cautela, verificandone la praticabilità e, in caso contrario, datene immediata comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. – Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico (versanti e pendii per possibili frane e smottamenti) e idraulico (sottopassi e aree di collettori fognari per possibili allagamenti). l sottopassi ed i siti cittadini oggetto di attenzione, eventualmente interdetti in caso di forte pioggia, sono i seguenti:

1. Sottopasso di Via Claudio/Stadio San Paolo (lato sx) (Fuorigrotta)

2. Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

3. Sottopasso di via Vicinale Cupa San Severino/Via Antonio de Ferraris (Poggioreale)

4. Sottopasso di Via Comunale San Severino/Via Fasano (Poggioreale)

5. Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

6. Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

7. Sottopassi del Centro Direzionale di Napoli (Poggioreale)

8. Arena S. Antonio altezza Via Ben Hur (Soccavo)

Specifica delle “Zone d’Interesse”: Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana;

Zona 2: Alto Volturno e Matese;

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;

Zona 4: Alta Irpinia e Sannio;

Zona 5: Tusciano e Alto Sele;

Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento;

Zona 7: Tanagro;

Zona 8: Basso Cilento.