Allerta meteo, nuova evacuazione a Casamicciola.

Il previsto peggioramento delle condizioni meteo a partire da stasera e la conseguente allerta meteo gialla diffusa dalla Protezione Civile regionale della Campania fanno sì che a Casamicciola, sull’isola di Ischia, scatti l’attivazione delle procedure di emergenze messe a punto a seguito dell’alluvione dello scorso novembre.

Il Commissario prefettizio del Comune, Simonetta Calcaterra, ha quindi emanato la disposizione di evacuazione per gli abitanti delle zone a rischio del comune isolano, partita alle 15.00.

Gli evacuati potranno trovare ospitalità presso parenti o amici oppure recarsi presso gli hotel convenzionati dal comune e dovranno restare lontani dalle loro abitazioni sino alle 14.00 di domani. Per le zone meno pericolose di Casamicciola diffuse una serie di indicazioni specifiche come non sostare, rimuovere i veicoli dalla strada, evitare durante la pioggia l’utilizzo di scantinati e dei piani bassi.