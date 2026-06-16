Ambulanza bloccata in via Aniello Falcone, stretta su movida

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Un’ambulanza ferma in coda, intrappolata tra auto e motorini lungo via Aniello Falcone, nel cuore della movida del Vomero. L’immagine, diventata virale, racconta una scena purtroppo frequente e ha riacceso le polemiche sui disagi che da tempo caratterizzano le notti napoletane.

I residenti denunciano una viabilità ormai al limite, con strade congestionate e centinaia di giovani che si riversano in strada, drink in mano, soprattutto nel fine settimana.

Per questo il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto un’ulteriore intensificazione dei controlli: «Un aperitivo o una serata in compagnia non possono bloccare un’operazione di soccorso», è il ragionamento alla base della stretta.

Il bilancio dei controlli

Nel weekend Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Asl e Polizia Municipale hanno messo in campo un dispositivo congiunto.

Il bilancio parla di: 50 persone identificate, 35 veicoli controllati, 10 esercizi commerciali ispezionati

Durante le verifiche sono emerse carenze igienico-sanitarie, irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande e casi di mancata emissione dello scontrino fiscale.

A Posillipo, quattro automobilisti sono risultati positivi all’alcol test, con conseguente ritiro della patente. Nei quartieri Chiaia e centro storico, la Polizia Locale ha controllato 32 licenze, sanzionando diverse attività per occupazione abusiva di suolo pubblico e somministrazione di alcolici a minorenni. Cinque adolescenti sorpresi a bere sono stati riaffidati alle famiglie.

La protesta dei locali: “Serve un compromesso”

Sul fronte opposto, bar, pub e ristoranti del centro — reduci dalla protesta delle luci spente — tornano a chiedere un confronto con l’amministrazione comunale. Gli operatori economici chiedono regole chiare e sostenibili: «Bisogna trovare un compromesso tra il diritto al riposo dei residenti e la sopravvivenza delle attività», è la posizione condivisa.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura

Si è riunito ieri il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per affrontare le criticità legate alla movida nell’area di via Aniello Falcone e nelle zone limitrofe. Nel corso dell’incontro è emerso che i maggiori problemi di viabilità e sicurezza si registrano nelle ore notturne del giovedì, in particolare nella fascia compresa tra le 23 e le 3, quando si verificano congestioni del traffico, occupazioni improprie della sede stradale e situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei residenti.

A seguito dell’approfondimento, il Comitato ha disposto una rimodulazione delle aree di competenza e degli ambiti operativi delle Forze di Polizia presenti sul territorio, con l’obiettivo di garantire una presenza più efficace nelle zone maggiormente esposte al sovraffollamento.

Secondo quanto riportato in una nota, è stata individuata come misura prioritaria l’intensificazione dei servizi di vigilanza, controllo e presidio dell’intera area. La Polizia Municipale di Napoli avrà un ruolo centrale nel dispositivo, con un significativo rafforzamento dell’impegno operativo e il supporto, ove necessario, delle altre forze di polizia nell’ambito di un’azione coordinata.

In particolare, la Polizia Municipale assicurerà un servizio mirato con carri attrezzi per la rimozione dei veicoli in sosta vietata in zona movida, una delle principali cause di intralcio alla circolazione nelle ore di maggiore affluenza.