Ambulanze a neomelodici e tiktoker, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

Nel servizio di martedì si è parlatto di mezzi di soccorso sottratti al servizio d’emergenza per un’attività impropria e vietata dalla legge.

In particolare, il proprietario dell’organizzazione sarebbe disposto a fornire due ambulanze per quindici giorni consecutivi a seimila euro per produrre il videoclip di un fantomatico cantante neomelodico.

Sarà proprio un neomelodico in carne e ossa a fare irruzione e accompagnare il faccia a faccia tra Luca Abete e il responsabile.

Sui social girano diversi video girati su ambulanze, che vengono noleggiate abusivamente ai tiktoker. Il tutto viene concordato tramite trattativa, con cifre che si aggirano attorno ai 400 euro al giorno, per dei mezzi che vengono sottratti dalla disponibilità di chi ne ha davvero bisogno.

Il nostro Luca Abete è andato a chiedere spiegazioni a chi gestisce questo losco giro.