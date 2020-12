Ambulanze e (falsi) volontari, un altro servizio-denuncia di Luca Abete a Striscia La Notizia.

AMBULANZE E (FALSI) VOLONTARI – LUCA ABETE torna sull’argomento in un momento in cui il lavoro degli OPERATORI DEL 118 è FONDAMENTALE!

ABETE ha anche interpellato il PRESIDENTE della COMMISSIONE SANITÀ della CAMPANIA, ENZO ALAIA il quale ha dichiarato di NON ESSERE A CONOSCENZA DEL PROBLEMA

Questo il commento pubblicato sui suoi social dall’inviato campano al servizio andato in onda questa sera a STRISCIA LA NOTIZIA

Per chi opera sulle AMBULANZE c’è tanto lavoro, pochissimi soldi, il rischio di ammalarsi e… *NESSUN CONTRATTO!



Le associazioni di volontariato, infatti, li spacciano per VOLONTARI ma li “costringono” a lavorare come operatori veri e propri!



E la cosa ASSURDA è che lo scoprono grazie a noi!!!

Insomma, mentre la POLITICA sembra non vedere (eppure li sollecitiamo da anni), a chi invece vive da volontario pur non essendolo, continuando a salvare vite umane, non possiamo che dire:

GRAZIE di CUORE!

Qui il link al servizio —>

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/lavoratori-in-volontari-e-senza-diritti_70704.shtml