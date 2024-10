Ambulanze e social, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

- pubblicità -

L’inviato di Striscia La Notizia ha scovato alcune associazioni che pur di intascare soldi permettono il noleggio dei mezzi di soccorso per realizzare video con influencer e tiktokers, addirittura a sirene spiegate!

Luca Abete ci mostra ambulanze usate per scenette che ironizzano sul mondo del soccorso, che vedono una sexy soccorritrice impegnata in un massaggio cardiaco batticuore o l’interprete del tormentone “Povero gabbiano..” fingersi malato. Ma come è possibile? Il presidente di Nessuno tocchi Ippocrate sottolinea che la pratica di affittare mezzi di soccorso a cantanti neomelodici o tiktoker è illegale e l’inviato di Striscia va a chiedere spiegazioni al noleggiatore di ambulanze.