Ambulanze per feste di Halloween, il servizio di Luca Abete a Striscia la Notizia

La pratica dei trasporti impropri in ambulanza sembra essere più diffusa di quanto immaginavamo addirittura abbiamo smascherato organizzazioni che mettono a disposizione i mezzi di soccorso fondamentali per le emergenze per feste di halloween. Provocatoria e pittoresca la visita di Luca Abete in ospedale vestito da zombie.

Luca Abete è a Nola (Napoli) e prova ad organizzare una festa di Halloween con entrata d’effetto, che preveda l’arrivo di alcune persone mascherate a bordo di ambulanze con le sirene accese. L’inviato manda dunque un gancio a informarsi in ospedale sulla fattibilità di questo progetto: gli viene risposto che si può fare e che l’affitto di ogni mezzo di soccorso costa 500-600 euro. Ma si potrà fare davvero?