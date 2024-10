Ambulanze per tiktoker

- pubblicità -

Ieri sera a Striscia un servizio sull’uso improprio dei mezzi di soccorso da parte di influencers e tiktokers.

Si tratta di un fenomeno da tempo attenzionato da Luca Abete attraverso i suoi social.

Possibile che pur di acchiappare like vengano sottratti mezzi di emergenza al regolare servizio di assistenza?

Tutto ciò viene avallato dalle associazioni che permettono il noleggio delle ambulanze pur di intascare soldi.

C’è il palestrato che in una “scenetta” girata in un’ambulanza si ribella alle cure e c’è chi usa mezzi di soccorso per inaugurare attività commerciali. Ma le ambulanze devono essere usate esclusivamente per trasportare chi non sta bene e per questo sono coperte da assicurazione.

Luca Abete si presenta così da chi noleggia questi mezzi a influencer e altri personaggi, che sognano di diventare protagonisti di video virali. La reazione è sopra le righe e non mancano le minacce…

Qui il servizio a Striscia la Notizia.