America’s Cup, accordo Anm-sindacati per potenziamento servizi

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«Abbiamo raggiunto un accordo con Anm per garantire, nelle giornate del 25, 26 e 27 settembre, il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico in occasione delle gare preliminari dell’America’s Cup». Lo annunciano, in una nota congiunta, Angelo Lustro, segretario generale Filt‑Cgil Campania, e Pierino Ferraiuolo, segretario generale Uiltrasporti Campania.

Potenziamento di Linea 1, Linea 6, Funicolare di Mergellina e servizi di superficie

L’intesa prevede il prolungamento e il rafforzamento di diversi servizi, tra cui: Metro Linea 1, Metro Linea 6, Funicolare di Mergellina e potenziamento delle attività di superficie, manutenzione, controllo e supporto operativo

Un pacchetto di misure pensato per gestire l’afflusso straordinario di cittadini e turisti attesi sul lungomare e nell’area del Villaggio della Coppa America.

Sindacati: “Nessun sacrificio non riconosciuto. Prevista indennità oraria”

Lustro e Ferraiuolo chiariscono che il potenziamento non poteva ricadere sui lavoratori senza un adeguato riconoscimento:

«L’incremento del servizio non può tradursi in un ulteriore sacrificio non riconosciuto per i lavoratori».

L’accordo prevede infatti:

indennità di 15 euro lordi per ogni ora, o frazione non inferiore a 30 minuti, riconoscimento esteso anche a: prestazioni in reperibilità, turni H24, straordinari per copertura dei turni scoperti e dei potenziamenti.

“Impegno essenziale per la città: servono condizioni sicure e sostenibili”

I due segretari sottolineano il ruolo centrale del personale Anm:

«Lavoratrici e lavoratori Anm, ancora una volta, sono chiamati a garantire un servizio essenziale per la città e per la riuscita di un evento internazionale. Era indispensabile accompagnare questo impegno con un riconoscimento concreto e con condizioni operative che garantiscano sicurezza e sostenibilità del servizio».

Secondo i sindacati, l’accordo dimostra che anche in presenza di eventi straordinari è possibile conciliare le esigenze della città con il rispetto del lavoro e della professionalità di chi garantisce ogni giorno il trasporto pubblico napoletano.

Dettaglio dei servizi potenziati (24–27 settembre 2026)

Metro Linea 1

Prolungamento fino alle ore 02:00

Ultime partenze:

da Centro Direzionale alle 01:32

da Piscinola alle 01:20

Metro Linea 6

Prolungamento del servizio

Ultime partenze da Mostra e Municipio alle 00:30

Funicolare di Mergellina

Dal 25 al 27 settembre

Ultima corsa alle 00:30

Funicolari di Chiaia e Centrale

25 e 26 settembre

Prolungamento regolare fino alle 02:00

Nappi (Lega): primo giorno nel segno del caos

«Il primo giorno di preregata di America’s Cup è nel segno del caos sul versante della mobilità, già messa a durissima prova da cantieri e lavori “eterni”. Decine di bus di Anm sono rimasti ai box creando notevoli disagi a cittadini e turisti. Pur non volendo entrare nel merito della protesta degli autisti, viene comunque da chiedersi: Comune e Anm non avrebbero potuto percorrere la strada idonea e utilizzare un po’ più di buonsenso per evitare che si creassero le condizioni per il “blocco” operato dai lavoratori, per giunta in occasione di un appuntamento cruciale per Napoli? Se questo è l’inizio…». Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.