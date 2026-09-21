America’s Cup, protesta sfollati Campi Flegrei e ambientalisti

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Protesta questa mattina a piazza Bagnoli, dove alcuni comitati cittadini e gruppi di sfollati per il bradisismo hanno bloccato i camion del cantiere della Coppa America, impedendo l’accesso ai mezzi impegnati nelle opere per l’evento velico internazionale.

I manifestanti parlano di una mobilitazione contro quello che definiscono un “disastro sanitario, ambientale e democratico in corso”. Secondo quanto denunciato, mentre si investono centinaia di milioni di euro per l’organizzazione della competizione, il territorio continua a fare i conti con criticità irrisolte e con migliaia di persone costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Le accuse dei comitati: “Saccheggiato un intero territorio, 5.000 famiglie senza risposte”

«Mentre si spendono centinaia di milioni per un inutile evento sportivo e si saccheggia un intero territorio, non si riescono a dare risposte concrete a oltre 5.000 famiglie di sfrattati», affermano i manifestanti in una nota diffusa durante il presidio.

La protesta, spiegano, nasce dalla percezione di una priorità rovesciata: grandi opere e cantieri accelerati per la Coppa America, mentre le famiglie colpite dal bradisismo attendono ancora soluzioni su alloggi, sicurezza, servizi e sostegni economici.

La mobilitazione continuerà: “Per rovinargli lo spettacolo”

I promotori annunciano che le iniziative non si fermeranno: la mobilitazione proseguirà nei prossimi giorni, con l’obiettivo dichiarato di “rovinargli lo spettacolo”, frase che sintetizza la volontà di mantenere alta la pressione sulle istituzioni e sugli organizzatori dell’evento.

Un territorio sotto stress tra bradisismo, cantieri e tensioni sociali

La protesta di Bagnoli si inserisce in un quadro più ampio di tensioni sociali legate al bradisismo nei Campi Flegrei, dove migliaia di residenti vivono tra evacuazioni, verifiche sugli edifici, disagi nei servizi e incertezza sulle misure di sostegno.

Il cantiere della Coppa America, già al centro di verifiche antimafia e contestazioni ambientali, diventa così uno dei simboli del conflitto tra grandi eventi e emergenze territoriali.

Emergenza ambientale

I manifestanti contestano le operazioni in corso nello specchio d’acqua antistante Nisida, dove tra pochi giorni — e fino al 27 settembre — sosteranno gli equipaggi della Coppa America.

Il cantiere riguarda la rimozione della sabbia in eccesso davanti alla banchina dove, da giugno, saranno allestiti gli hangar dei team partecipanti alla competizione velica.

Secondo gli attivisti, alcuni video diventati virali sui social mostrerebbero la fuoriuscita dal fondale di fanghi pericolosi e idrocarburi, che avrebbero formato una patina oleosa sulla superficie del mare. Una situazione che, denunciano, starebbe aggravando l’inquinamento dell’area.

Polveri e miasmi: “Arrivano nelle case di Bagnoli e Cavalleggeri”

Le contestazioni riguardano anche la movimentazione della terra nel cantiere, che — sostengono i residenti — continua a produrre grandi quantità di polvere. Le particelle, spinte dal vento, raggiungerebbero le abitazioni di Bagnoli e Cavalleggeri.

Molti cittadini, alcuni dei quali hanno lavorato per anni all’interno dell’ex area industriale, affermano di riconoscere gli odori e i miasmi che si stanno sprigionando dal fondale marino: “Sappiamo bene cosa c’era lì sotto”, spiegano.

Interventi sul posto

A gestire la situazione sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e del commissariato di Bagnoli, impegnati a regolare il traffico e monitorare la protesta.

Un fronte di contestazione che cresce

La mobilitazione della rete No Coppa America si aggiunge alle tensioni già presenti nel quartiere, tra cantieri accelerati, preoccupazioni ambientali e le difficoltà legate agli sfollati del bradisismo. Gli attivisti annunciano nuove iniziative nei prossimi giorni, decisi a mantenere alta l’attenzione sul tema.