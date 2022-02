Amore e sesso: sale a 248.600 il numero di coppie bianche.

Secondo Incontri-ExtraConiugali.com, il portale più affidabile dove cercare un’avventura in totale discrezione e anonimato, a causa del Covid e poi dei vari lockdown ed infine delle nuove restrizioni che ancora affliggono gli italiani, scatenando psicosi e depressioni, il fenomeno delle “coppie bianche” —quelle che non fanno sesso— oggi si è accentuato ulteriormente.

Applicando alla generalità delle coppie italiane le evidenze del portale (sondaggio non probabilistico su un campione di 2 mila persone di entrambi i sessi intervistate del 24 al 28 gennaio 2022), scopriamo infatti che oggi in Italia ci sono 248.600 «coppie bianche».

Insomma ci sono 497.200 persone che stanno insieme senza avere rapporti sessuali. Senza contare poi il numero di persone che non si trovano in una relazione e che comunque non fa sesso: 1,8 milioni di italiani.

Eppure per ripartire basterebbe anche solo una scappatella.«Un tradimento —in totale discrezione e anonimato— è quello che ci vuole per dare una scossa alla propria vita e in molti casi salvare anche le relazioni preesistenti: paradossalmente, infatti, una relazione extraconiugale può riuscire a rendere più solido il matrimonio e più stabili anche le coppie non sposate» sottolinea il fondatore di<> Incontri-ExtraConiugali.com.

«Sul nostro portale —prosegue Alex Fantini— gli incontri occasionali offrono la massima sicurezza di non essere scoperti e di ridurre il coinvolgimento affettivo. Se il timore a casa è poi quello di fare flop, a tradire ci si sente sempre un po’ leoni: la scappatella consente di recuperare facilmente la “self confidence”».

Seppure realizzato su un campione non probabilistico, i risultati del sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com sono perfettamente in linea con il «Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani» che —al 2019— riferiva in quella stessa fascia di età l’esistenza di un 11,6% di uomini e di un 8,7% di donne che non fanno sesso: insomma 1,6 milioni di italiani.

«La percentuale di maschi 18-40enni che non praticano sesso è salita oggi al 13% e quella delle donne al 9,8%» fa notare Alex Fantini, fondatore della piattaforma.

L’incremento maggiore si registra negli uomini: dal 3% del 1999 all’11,6% registrato dal Rapporto Censis-Bayer nel 2019 per arrivare al 13% registrato da Incontri-ExtraConiugali.com<> nel 2022. Nelle donne, invece, la percentuale era alta già da prima: 7,9% nel 1999, per salire all’8,7% nel 2019 ed al 9,8% nel 2022.