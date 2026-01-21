Anche a Napoli il censimento dei senza fissa dimora

- pubblicità -

Il 26, 28 e 29 gennaio 2026 – in 14 grandi città italiane – si terrà la Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora, promossa da ISTAT e condotta da fio.PSD.

La Rilevazione è un progetto del Censimento ISTAT che ha l’obiettivo di contare le Persone Senza Dimora e raccogliere informazioni utili alla programmazione di politiche pubbliche più efficaci e mirate.

Una grande azione collettiva per conoscere meglio il fenomeno della grave emarginazione adulta e migliorare i servizi dedicati a chi vive in strada.

Anche Napoli fa parte delle 14 città metropolitane coinvolte nella Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora.

Periodo di riferimento

La rilevazione si svolgerà tra il 26, 28 e 29 gennaio 2026, in due momenti distinti:

1. Una “conta notturna” delle persone che vivono per strada o accedono a dormitori e strutture di accoglienza.

2. Un’indagine campionaria tramite interviste ad alcune delle persone individuate nella prima serata.

Vuoi partecipare alla Rilevazione a Napoli?

Al fine di realizzare al meglio questa importante iniziativa si cercano collaboratori per costituire la Rete di Rilevazione.

Chi desidera partecipare ed entrare a far parte della Rete di Rilevazione può candidarsi come volontaria o volontario entro il 20 gennaio 2026.

Per partecipare è necessario essere maggiorenne, compilare il form di candidatura disponibile sul sito https://www.tutticontano.fiopsd.org/le-14-citta-coinvolte/napoli/, partecipare alla formazione e dare disponibilità per la conta. Non è richiesta esperienza pregressa, ma solo buon senso, spirito collaborativo e rispetto. Sono particolarmente benvenuti: studenti universitari, operatori del sociale, cittadine e cittadini attivi, associazioni locali. I volontari verranno suddivisi in squadre e assegnati a un’area specifica della città, da percorrere a piedi o con mezzi propri (bici, scooter, auto).

Ogni squadra sarà guidata da operatori formati, con esperienza diretta sul campo. Durante le attività riceverai una formazione di base prima dell’uscita, sarai sempre affiancato da operatori esperti e vivrai un’esperienza concreta di cittadinanza attiva. La sicurezza sarà una priorità: gli itinerari verranno scelti con attenzione e ogni volontario sarà coperto da assicurazione per le ore di attività. Tutti i volontari parteciperanno a un incontro formativo online o in presenza, che fornirà:

• le informazioni sul progetto;

• le istruzioni su come si svolge la rilevazione;

• le linee guida comportamentali e di sicurezza.

La formazione sarà obbligatoria e ti verrà comunicata via email dopo la tua candidatura.

Form di candidatura disponibile sul sito https://www.tutticontano.fiopsd.org/le-14-citta-coinvolte/napoli/.

Per maggiori informazioni consulta la pagina dell’ISTAT https://www.istat.it/comunicato-stampa/rilevazione-delle-persone-senza-dimora/.