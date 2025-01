Anche don Patriciello contro Report: solito taglia e incolla

- pubblicità -

Il celebre programma televisivo di inchieste “Report” è nuovamente al centro di dibattiti e critiche. Questa volta, però, non sono i soliti attori della politica o del mondo imprenditoriale a sollevare perplessità, ma don Maurizio Patriciello, il parroco di Caivano, una cittadina situata nella provincia di Napoli. La zona, recentemente protagonista di tristi eventi di cronaca, è infatti teatro di un episodio di violenza che ha suscitato l’attenzione mediatica: uno stupro di gruppo ai danni di due bambine in un centro sportivo in stato di abbandono all’interno del Parco Verde. Questo scenario drammatico è stato oggetto di un servizio trasmesso da “Report” la scorsa domenica. Tuttavia, don Patriciello ha espresso il suo dissenso, affermando sui social che il resoconto degli avvenimenti, montato tramite un procedimento di selezione ed edizione delle interviste, non rifletterebbe correttamente la sua opinione e la sua visione dei fatti.

Nel servizio, il giornalista Luca Chianca affronta diverse tematiche. Tra queste, una affermazione centrale è inerente all’evacuazione di 36 famiglie che occupavano abusivamente gli appartamenti nella zona. Questi nuclei familiari hanno avuto, secondo il programma, significativi problemi legali o legami con la malavita organizzata. Tuttavia, il risultato apparente di tali azioni pare esser stato più simbolico che effettivo, poiché i capi malavitosi veri avrebbero semplicemente trovato riparo in altri appartamenti limitrofi.

In aggiunta, un’altra questione sollevata riguarda la recente riqualificazione del centro sportivo, considerato un pilastro dell’intervento governativo volto al risanamento dell’area. Il governo, secondo quanto illustrato nel reportage, è riuscito in meno di un anno a ristrutturare molte delle strutture sportive precedentemente in disuso, utilizzando un consistente budget di 13 milioni di euro. Ciò includeva il rinnovo della piscina, della palestra, e vari campi sportivi – di calcetto, tennis, e padel – oltre a un’area dedicata agli sport come il basket e lo skateboarding. Eppure, l’inchiesta evidenzia una problematica seria: le associazioni locali di Caivano, che già erano attive nel promuovere attività sportive, si trovano inspiegabilmente escluse dall’accesso a tali strutture.

Per discutere questo punto, sono state ascoltate le opinioni delle organizzazioni sportive della zona e dello stesso don Patriciello, il quale si mostra chiaramente deluso. Durante il servizio, il parroco sottolinea di essere stato rassicurato con promesse che tutt’ora crede verranno mantenute. In particolare, confida che ai bambini del Parco Verde sarà data una sorta di via preferenziale per accedere alle nuove infrastrutture sportive, garantendo così uno sbocco positivo e sicuro per loro in un contesto comunitario rigenerato.

Il dibattito sembra incentrarsi sul modo in cui è stata presentata una certa questione in un servizio televisivo. Don Patriciello, la persona coinvolta, esprime chiaramente il suo dissenso riguardo all’interpretazione proposta dall’inchiestista, Sigfrido Ranucci. Secondo il parroco, il processo di selezione e montaggio delle interviste suscita delle preoccupazioni.

Don Patriciello racconta di essere stato invitato a partecipare a un’intervista su una questione molto delicata, alla quale ha accettato di contribuire per offrire il proprio punto di vista e aiutare a chiarire la situazione. Durante l’intervista, è stato interpellato su numerose questioni e ha dedicato più di un’ora del suo tempo, rispondendo in modo dettagliato per fornire informazioni complete e precise.

Tuttavia, quando il servizio è stato trasmesso, il materiale raccolto è stato ridotto drasticamente a soli due minuti, a causa di un processo di montaggio che spesso utilizza il metodo del “taglia e incolla”. Questo, a detta del parroco, può portare a una rappresentazione distorta delle sue parole. Egli solleva una domanda cruciale: è giusto che un processo editoriale possa manipolare in tal modo le dichiarazioni di qualcuno? Si chiede se non sia possibile, con abbondanza di materiale a disposizione, costruire una narrazione che possa far dire a una persona tutto e il contrario di tutto.

Don Patriciello conclude il suo messaggio con un tono di amicizia, offrendo un grande abbraccio a Sigfrido Ranucci e al collega Luca. Tuttavia, ribadisce l’importanza del tempo, risorsa preziosa per chiunque, sottolineando che anche lui avrebbe potuto utilizzarlo diversamente. Infine, invia i suoi migliori auguri benedicendo l’interlocutore, concludendo così la sua riflessione con un segno di cordialità e rispetto.