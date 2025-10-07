Ancora un morto sul lavoro, operaio colpito da trave cade e muore a Tricase

- pubblicità -

Una trave cade dal primo piano durante lavori di ristrutturazione di una villetta in provincia di Napoli: morto carpentiere di 61 anni.

I carabinieri sono intervenuti a via Capitano a Trecase, nel Vesuviano, dove il 61enne era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta.

L’operaio sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause in corso di accertamento, dal primo piano dell’immobile.

L’uomo è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta ed è stato disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda.

È a disposizione del magistrato per l’autopsia la salma di Vasile Bujac, 31 anni, uno dei tre operai coinvolti nell’esplosione all’interno dell’officina autodemolizioni Motortecno srl di Pomigliano d’Arco, nel Napoletano.

L’uomo è deceduto domenica in tarda serata nell’ospedale Cardarelli di Napoli per l’aggravamento del quadro clinico, già critico al momento del suo ricovero data l’estensione e la profondità delle ustioni. Bujac era l’operaio più vicino all’auto il cui serbatoio è esploso durante la lavorazione.