Ancora violenza all’Ospedale dei Pellegrini, aggrediti vigilanti in 2 espisodi, in uno rapinati delle pistole.

Un calcio sferrato con estrema violenza ad una guardia giurata. È ciò che si vede in un filmato che una cittadina ha inviato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. “Come racconta la cittadina – si legge nel post – le immagini si riferiscono allo scorso 17 dicembre, quando una guardia giurata dell’ospedale Pellegrini di Napoli sarebbe stata aggredita per aver cercato di far rispettare l’accesso limitato al pronto soccorso per le normative anti-covid”. Borrelli commenta: “Abbiamo consegnato il filmato alle forze dell’ordine per capire se l’aggressore sia stato già individuato, fermato e denunciato. Piena solidarietà alla vigilante aggredito e a tutta la categoria però è palese che i pronto soccorso vanno presidiati perennemente dalle forze dell’ordine, la violenza va tenuta fuori dagli ospedali”.

Un altro episodio di violenza ai danni delle guardie giurate, che ha come teatro l’ospedale Pellegrini, si è verificato soltanto nella tarda serata di ieri. Da quanto si apprende, intorno alle 22, due uomini, a bordo di uno scooter e a volto coperto, sono arrivati nel nosocomio della Pignasecca e hanno aggredito i due vigilanti che si trovavano in servizio in quel momento: poi, sotto la minaccia di un’arma da fuoco, gli hanno intimato di consegnargli le loro pistole. Le guardie giurate hanno obbedito e i due malviventi si sono così dileguati. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.