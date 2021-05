Animali e verde pubblico, delibera della Giunta a tutela.

La Giunta comunale ha approvato, a firma degli assessori Felaco e Menna, la delibera che coniuga l’attenzione agli animali, la tutela dell’avifauna urbana e quella del verde pubblico.

“Grazie ad una convenzione con il Settore di Patologia aviare del Dipartimento di Medicina Veterinaria del quale è responsabile Alessandro Fioretti e con il Centro Recupero Animali Selvatici nel quale è coinvolta anche dell’ASL Napoli 1 la cui responsabilità è affidata a Marina Pompameo, si realizzeranno attività di tutela dei nidiacei attraverso le attività che vedranno coinvolti quotidianamente a fianco al personale del Comune di Napoli Adriano Minichino e Ilaria Bongiorno. In questo modo le azioni dei potatori saranno guidate da esperti per fare in modo che non avvengano danni ai nidiacei eventualmente presenti sugli alberi. Una conferma dell’attenzione all’ecosistema urbano da tutelare”.