Anm, la nuova linea 204, filovia che collega il Museo Nazionale con la zona ospedaliera.

È stata inaugurata e messa in esercizio commerciale oggi la nuova Linea Filoviaria 204 dell’Anm. Si tratta di un progetto promosso dal Comune di Napoli, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e realizzato dal RTI Alstom Ferroviaria Spa – De Luca Costruzioni.

L’infrastruttura filoviaria, che collega il Museo nazionale con la zona Ospedaliera del Cardarelli attraversando il Ponte Sanità, costeggiando la basilica di Capodimonte per poi risalire lungo via Colle Aminei, permetterà ad Anm di potenziare i servizi per la mobilità offerti ai cittadini rendendoli sempre più “green”. Una strategia che l’azienda sta attuando sia con l’installazione delle colonnine per le auto elettriche nei parcheggi che mettendo in circolazione nuovi bus a basse emissioni. Un passo che nel caso dell’R4 si traduce nella sostituzione degli attuali autobus a combustione interna con un sistema integrato di trasporto elettrico, con 12 filobus, senza emissioni inquinanti, anche grazie all’interconnessione con la linea Metro 1 che ad oggi prevede una fermata in adiacenza al capolinea della linea 204 (Aminei).

La nuova linea, che va a sostituire l’esistente linea 604, avrà una lunghezza di circa 6 Km per senso di marcia; un collegamento capillare a servizio dell’utenza lungo il tragitto sarà garantito dalle 25 fermate e grazie ad un servizio dalle ore 5.30 alle ORE 23,45 con frequenza corse ogni 7 min.

“Devo dire che è stato molto faticoso raggiungere questo obiettivo, ci è voluta tanta determinazione e un grande lavoro di squadra. Da Anm a tutti i protagonisti di questa sfida che è Green, che va in direzione del trasporto pubblico, che rafforza la flotta dei mezzi ANM, che viene fatto in un momento difficile in cui l’economia del Comuni è particolarmente sotto pressione. Ma noi non ci siamo mai fermati. In questo modo colleghiamo in maniera verde ed efficace Colli Aminei e zona Ospedaliera con il centro di Napoli ed in particolare la zona del Museo Nazionale.” È il commento del Sindaco Luigi de Magistris all’inaugurazione della linea filoviaria ANM.

Si realizza oggi un altro importante obiettivo dell’Amministrazione Comunale. Una rete filoviaria, completamente a zero emissioni, che collega il centro della città con la zona collinare e che rafforza l’offerta dei servizi di mobilità sempre di più improntata alla sostenibilità ambientale. Un progetto molto atteso dalla cittadinanza, che oltre a garantire un servizio di trasporto sostenibile potenzierà anche tutto il sistema di illuminazione per una parte del percorso, con un intervento di efficientamento energetico. Andiamo avanti nella strada intrapresa, aggiungendo un tassello fondamentale per la svolta “green” del nostro trasporto e dei nostri servizi ai cittadini – dichiara Marco Gaudini Assessore al Trasporto Pubblico e alla Mobilità del Comune di Napoli

“Stiamo guardando al futuro – spiega l’amministratore unico di Anm Nicola Pascale – e lo facciamo con piccoli passi ogni giorno per migliorare i nostri servizi per la mobilità. Questa nuova rete filoviaria è un progetto nato nel 2010 e in cui abbiamo creduto fermamente, rilanciandolo nel 2019 e portandolo adesso a conclusione. Collegare il centro della città con la zona collinare attraverso un sistema completamente elettrico è un passaggio che riteniamo estremamente importante in quanto consente di migliorare significativamente i servizi annullando gli impatti ambientali”.

“Siamo lieti di aver realizzato per Anm la nuova filovia 204, linea ad alimentazione completamente elettrica che collegherà la Zona Ospedaliera con il Museo Nazionale di Napoli” – dichiara Vincenzo Garofalo, Systems & Infrastructure Italy Managing Director di Alstom. “Il progetto contribuirà a potenziare i servizi di trasporto, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas di scarico e l’inquinamento acustico dei mezzi e salvaguardare così l’ambiente”

Il Direttore del Trasporto Elettrificato di ANM, ing. Pierpaolo Martino, fa presente che “oltre alla realizzazione della Rete Aerea per l’alimentazione dei nuovi filobus, il progetto ha previsto una serie di opere funzionali quali 2 sottostazioni di conversione elettrica, un impianto di supervisione di telecomando integrato ed una serie di opere accessorie quali l’impianto di pubblica illuminazione e l’allargamento di alcuni marciapiedi pedonali, consegnando alla città una infrastruttura moderna, ecologica e che permetterà una volta entrata in pieno esercizio di immettere in linea oltre 12 filobus contemporaneamente, portando alla completa sostituzione del parco mezzi ANM a combustione interna”.

L’appalto è stato aggiudicato all’ATI Alstom Ferroviaria spa – De Luca Costruzioni Generali con gara pubblica nel 2010 e nell’ottobre 2019 è stato firmato un nuovo addendum contrattuale che ha dato nuovo impulso ai lavori.

Per la realizzazione dell’opera infrastrutturale sono stati posati oltre 600 pali atti sia al sostegno della rete aerea sia alla pubblica illuminazione, sono stati posati circa 25Km di cavi di alimentazione, 16Km di linea di contatto, 2 impianti di conversione dell’energia (Sottostazioni Elettriche), inoltre sono stati gettati oltre 10 mila metri cubi di calcestruzzo e realizzati oltre 2000 mq di nuova pavimentazione pedonale. Completata la prima attivazione funzionale, afferente all’area ospedaliera del Cardarelli, avvenuta il 26 novembre 2020, ad oggi, in linea con i programmi, le attività necessarie all’esercizio sono state completate. A valle delle prove funzionali realizzate con USTIF e del completamento delle opere accessorie, oggi alla presenza delle autorità cittadine, della dirigenza Anm e del management Alstom la linea filoviaria 204 è stata attivata al servizio pubblico dopo una fase di pre-esercizio di circa 2 settimane nella fascia oraria 15-19.