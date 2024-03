Anziana chiede aiuto per marito disabile, intervengono i Carabinieri ad Aversa

Stremata dai tanti tentativi andati a vuoto di aiutare il marito disabile a spostarsi dalla sedia a rotelle in una più comoda poltrona, e sopraffatta dallo sconforto quando in più occasioni l’uomo è caduto sul pavimento, ha infine chiamato i carabinieri chiedendo un intervento.

Il fatto, accaduto ad Aversa, in provincia di Caserta, ha visto protagonisti due coniugi 75enni. Lei le ha tentate tutte per spostare il marito, poi stanca e impossibilitata a chiamare parenti e vicini – il loro unico figlio si trova al momento in Svizzera per lavoro – ha telefonato al numero di emergenza “112” per chiedere aiuto ai carabinieri.

La richiesta di assistenza dell’anziana è stata subito accolta dall’operatore della Centrale Operativa della Compagnia di Aversa che, in pochi minuti, ha fatto arrivare presso l’abitazione della coppia una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile.

I militari, dopo essersi accertati che gli anziani non avevano bisogno di cure mediche, hanno subito spostato l’uomo su una poltrona e hanno tenuto poi compagnia alla coppia, compiendo così un piccolo gesto ma di grande importanza.