Arrestato per spaccio attore La Paranza dei bambini.

Arrestato per spaccio di droga a Napoli Alfredo Turitto.

Diciannove anni, giovane attore conosciuto per aver recitato nel film ‘La paranza dei bambini’ tratto da un libro di Roberto Saviano, è stato notato dai militari del nucleo operativo della compagnia Vomero in via Sergio Abate, nel quartiere Arenella, mentre cedeva una dose di crack a un uomo che gli si era appena avvicinato.

I Carabinieri a bordo di uno scooter “civetta” sono intervenuti recuperando la dose di crack e trovando, nella tasca del giubbino di Turitto, altre quattro dosi della stessa sostanza stupefacente, un telefono cellulare e la somma contante di 50 euro ritenuta provento del reato. Il 19enne è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.