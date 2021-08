Arresto Licciardi, i complimenti di Lamorgese e Maresca.

“Complimenti all’Arma dei Carabinieri per l’operazione di questa mattina coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, che, a seguito di complesse ed articolate attività investigative, ha condotto all’arresto di Maria Licciardi”, ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sottolineando “l’impegno e la determinazione della magistratura e delle Forze di polizia per contrastare le organizzazioni camorristiche che controllano capillarmente ampi territori e gestiscono affari illeciti anche attraverso una strategia comune”.

“Un segnale forte dello Stato che si aggiunge all’arresto a Napoli da parte della Polizia di Stato, a seguito di indagini coordinate dalla competente Direzione distrettuale antimafia e dal Tribunale dei minorenni, dei presunti autori della sparatoria dello scorso 16 giugno ai Quartieri Spagnoli che aveva portato al grave ferimento di due vittime innocenti”, ha proseguito la titolare del Viminale.

“Complimenti ai Carabinieri del Ros per l’operazione che ha portato all’arresto di Maria Licciardi, boss del clan della Masseria Cardone e considerata figura di spicco dell’Alleanza di Secondigliano. Oggi è stata scritta un’altra bella pagina di legalità per Napoli e per il nostro Paese. È la dimostrazione che le mafie possono e devono essere sconfitte”. Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.